Rheinland-Pfalz

Ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Die Truppen würden durch die stark befestigten Linien der russischen Armee brechen, erklärte Austin. Der Minister kündigte an, dass die von den USA zugesagten Abrams-Kampfpanzer bald in die Ukraine geliefert würden.

Das Treffen der sogannten Ukraine-Kontaktgruppe ist das fünfte seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Bundesverteidigungsminister Pistorius nimmt wegen einer Corona-Erkrankung nicht an den Beratungen in Ramstein teil, kündigte aber weitere deutsche Rüstungsgüter für Kiew an. Das Paket habe einen Umfang von 400 Millionen Euro. Darin seien unter anderem Sprengmunition, Mörsermunition und Minenraketen enthalten.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann bekräftigte die Forderung, der Ukraine schnellstmöglich Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Im rbb24 Inforadio sagte sie, wenn man einen Krieg beenden wolle, gehe das nur aus einer Stärke heraus. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen sagte im ZDF, er habe kein Verständnis dafür, dass immer noch Misstrauen gegenüber der Ukraine geäußert werde. Die ukrainische Armee schieße seit 18 Monaten nicht auf russisches Gebiet.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.