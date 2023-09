Ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

US-Verteidigungsminister Austin hat Amtskollegen und hochrangige Militärvertreter aus aller Welt eingeladen, um über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die seit Juni laufende ukrainische Gegenoffensive zu beraten. Es ist das 13. Treffen im sogenannten Ramstein-Format seit April 2022.

Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius wird nach Angaben seines Ministeriums wegen einer Corona-Infektion nicht an dem Treffen teilnehmen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung kündigte der SPD-Politiker weitere deutsche Rüstungshilfe für Kiew an. Das Paket habe einen Umfang von 400 Millionen Euro, sagte Pistorius. Darin seien unter anderem Sprengmunition, Mörsermunition und Minenraketen enthalten. Eine Entscheidung darüber, ob die Bundesregierung die von der Ukraine geforderten Marschflugkörper Taurus liefere, sei dagegen noch nicht gefallen.

