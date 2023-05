Krieg in der Ukraine

Wagner-Söldner räumen ihre Positionen in Bachmut

In der Stadt Bachmut hat die Söldner-Truppe Wagner damit begonnen, ihr Stellungen an reguläre russische Einheiten zu übergeben. Möglicherweise ein gut kalkulierter Schachzug von Wagner-Chef Prigoschin in seiner Fehde mit der Armeeführung in Moskau.

Kellermann, Florian | 26. Mai 2023, 06:18 Uhr