Russischer Angriffskrieg

Russland hat erneut die Region Kiew angegriffen. (AFP / HANDOUT)

Der Gouverneur der Region teilte mit, bei dem Angriff sei das Gelände eines Lebensmittelunternehmens getroffen worden. Ein Verwaltungsgebäude sei beschädigt worden und in Brand geraten. Unter den Trümmern könnten sich weitere Opfer befinden.

In der Nähe des Atomkraftwerkes Saporischschja trat eine Feuerpause in Kraft, die von der internationalen Atomenergiebehörde ausgehandelt worden war. Damit können in dem Gebiet nun dringende Reparaturen an der Stromleitung zum AKW vorgenommen werden. Russische Truppen hatten den Meiler kurz nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Das Kraftwerk ist aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, in der Anlage befindet sich aber radioaktives Material.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.