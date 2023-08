Russlands Krieg

In Russland wurden einige ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. Hier ein Foto einer Explosion in der Region um den Flughafen in Pskov. (IMAGO / SNA / IMAGO)

Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau mitteilte, wurde über der annektierten Halbinsel Krim ein Marschflugkörper aus der Ukraine abgeschossen. Ebenso seien über dem Gebiet Brjansk zwei Drohnen abgefangen worden. Laut Moskaus Bürgermeister Sobjanin wurde auch über der russischen Hauptstadt eine Drohne gesichtet. Russische Medien berichten, dass Dutzende Flugzeuge an den drei Flughäfen der Stadt in der vergangenen Nacht nicht starten durften. Während Drohnenangriffen stellen sie normalerweise den Betrieb ein.

In der Nacht zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte ihre bislang massivsten Drohnenangriffe geflogen und sechs russische Gebiete bis nach Moskau sowie die Krim attackiert. Die Ukraine befindet sich seit mehr als 18 Monaten im Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren.

