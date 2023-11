Erneut russischer Angriff auf die Ukraine (Archivbild). (picture alliance/AA/Andre Luis Alves)

Raketen hätten ein Krankenhaus in der Stadt Selidowe und ein Kohlebergwerk in Charkiw getroffen, teilte Innenminister Klymenko mit. Unter den Trümmern könnten sich weitere Opfer befinden; die Suchaktionen würden fortgesetzt. Zuvor war gemeldet worden, dass die Ukraine in der vergangenen Nacht eine Rakete und neun Drohnen abgefangen habe. Diese seien von russischem Territorium aus in verschiedene Gebiete abgeschossen worden, hieß es von Seiten des ukrainischen Militärs. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.