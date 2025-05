Treffen in Istanbul

In Istanbul werden heute Vertreter Russlands und der Ukraine zu direkten Verhandlungen über ein Ende des Krieges erwartet. (picture alliance / Peter Schickert )

Russischen Angaben zufolge sollen die Gespräche nun am Vormittag beginnen. Der russische Delegationsleiter Medinski erklärte, man gehe ohne Vorbedingungen in die Verhandlungen. Da Kreml-Chef Putin nicht nach Istanbul gereist ist, sagte auch der ukrainische Präsident Selenskyj seine Teilnahme ab. Die ukrainische Delegation wird von Verteidigungsminister Umerov angeführt. Während die russische Seite von bilateralen Treffen sprach, hieß es in Ankara, es seien trilaterale Gespräche unter Einbeziehung türkischer und US-amerikanischer Vertreter geplant. Auch US-Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff werden heute in Istanbul erwartet.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk , der ukrainische Präsident Selenskyj verdiene höchste Anerkennung für seine Leidensfähigkeit. Ihm sei es gelungen, die türkischen Gastgeber nicht zu verprellen und die USA für ihre geringere Unterstützung nicht mehr zu kritisieren. Putin habe unterdessen seine Ziele nicht geändert. Er nutze eine hybride Strategie, die daraus bestehe, einerseits bewusst die Schwäche des Westens auszunutzen und andererseits die Ukraine weiter zu zermürben.

Rubio dämpft Erwartungen

Es wären die ersten direkten Gespräche in der Türkei zwischen den Kriegsparteien seit drei Jahren. 2022 scheiterte ein Friedensabkommen. Rubio sagte, die Vereinigten Staaten hätten keine großen Erwartungen an das Treffen. Ein Durchbruch könne nur zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin erreicht werden. Er wisse nicht, wann und wo das sein werde, aber das sei im Moment die einzige Chance.

Um die Ukraine geht es heute auch in der albanischen Hauptstadt Tirana beim sechsten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Dazu werden Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.