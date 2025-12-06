Gespräche in Miami und London

Daran teilnehmen sollen der ukrainische Präsident Selenskyj, Bundeskanzler Merz und der britische Premierminister Starmer. Nach Angaben von Macron geht es um die laufenden Verhandlungen unter US-Vermittlung. Diese werden derzeit in Miami im US-Bundesstaat Florida fortgesetzt. Unterhändler der Ukraine und der USA gehen in den dritten Tag ihrer Gespräche.
Das US-Außenministerium teilte mit, dass Fortschritte zu einem Abkommen nun von Russland abhingen. Moskau müsse sich "ernsthaft für einen langfristigen Frieden einsetzen". Dazu zählten dem Ministerium zufolge unter anderem "Maßnahmen zur Deeskalation und zum Ende der Tötungen" in der Ukraine.
Unterdessen griff Russland erneut zahlreiche ukrainische Anlagen zur Strom- und Wärmeversorgung an. Zudem wurde nahe der Hauptstadt Kiew laut der staatlichen Eisenbahngesellschaft ein Verkehrsknotenpunkt getroffen.
Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.