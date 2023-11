Die Ukraine hat das Kriegsrecht und die Mobilmachung verlängert. (picture alliance / Presidential Office of Ukraine / Sven Simon)

Auch an der allgemeinen Mobilmachung werde festgehalten, wie ukrainische Medien meldeten. Beide Maßnahmen seien nun bis Mitte Februar gültig. Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine damit weiterhin nur in Ausnahmefällen verlassen. Derweil warf das ukrainische Militär Russland den Luftangriff auf ein westafrikanisches Frachtschiff in einem Schwarzmeer-Hafen im Gebiet von Odessa vor. Dabei sei der Kapitän des Schiffs getötet worden. Vier Menschen seien zudem verletzt worden. Das Schiff sei unter liberianischer Flagge gefahren und bei der Einfahrt in den Hafen getroffen worden.

Zudem übernahm Kiew die Verantwortung für einen tödlichen Anschlag auf einen pro-russischen Lokalpolitiker und früheren Separatistenchef. Der ukrainische Geheimdienst habe dabei mit Widerstandskräften in der Region zusammengearbeitet. Zuvor hatten russische Ermittler mitgeteilt, dass der Abgeordnete des pro-russischen Regionalparlaments, Filiponenko, durch einen Sprengsatz unter seinem Auto getötet worden sei.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.