Charkiw und Saporischschja
Ukrainische Behörden: Tote und zahlreiche Verletzte bei russischen Angriffen

Bei neuerlichen russischen Angriffen in der Ukraine hat es nach ukrainischen Angaben Tote in mehreren Regionen gegeben.

    Ein mehrstöckiges Haus, das von einer russischen Rakete getroffen wurde, die Feuerwehr versucht zu löschen.
    Es gab erneut einen russischen Angriff auf die Stadt Charkiw in der Ukraine. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrii Marienko)
    In Charkiw im Nordosten des Landes wurden nach Angaben der dortigen Behörden mindestens sieben Menschen beim Beschuss eines Wohngebietes getötet. Es gab zahlreiche Verletzte. In Saporischschja im Süden der Ukraine wurden laut dem Gouverneur drei Menschen getötet. Viele der Verletzten befinden sich demnach in einem kritischen Zustand. Weitere Angriffe wurden aus Sumy gemeldet.
    Aus Russland hieß es, man habe in der Nacht mehr als 20 ukrainische Drohnen zerstört.
    Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.