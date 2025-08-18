Charkiw und Saporischschja

In Charkiw im Nordosten des Landes wurden nach Angaben der dortigen Behörden mindestens sieben Menschen beim Beschuss eines Wohngebietes getötet. Es gab zahlreiche Verletzte. In Saporischschja im Süden der Ukraine wurden laut dem Gouverneur drei Menschen getötet. Viele der Verletzten befinden sich demnach in einem kritischen Zustand. Weitere Angriffe wurden aus Sumy gemeldet.
Aus Russland hieß es, man habe in der Nacht mehr als 20 ukrainische Drohnen zerstört.
Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
