EU-Treffen

Der ukrainische Außenminister Kuleba. (AFP / KAY NIETFELD)

Er sagte am Rande des Treffens der EU-Ressortchefs im spanischen Toledo, Kritik am Tempo der Gegenoffensive bedeute, den ukrainischen Soldaten ins Gesicht zu spucken, die jeden Tag ihr Leben gäben, um Kilometer für Kilometer ukrainischen Bodens zu befreien. Er empfehle den Besserwissern, den Mund zu halten und in die Ukraine zu kommen. Dort könnten sie versuchen, auch nur einen Quadratzentimeter Gebiet zu befreien. Medien hatten zuletzt berichtet, westliche Militärstrategen würden Fehler der ukrainischen Armee bei ihrer Gegenoffensive bemängeln.

Kuleba erneuerte zudem seine Forderung an Deutschland, seinem Land Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Als Grund für das deutsche Zögern gilt die Befürchtung, dass die Raketen von der Ukraine auch auf Ziele auf russischem Territorium abgefeuert werden könnten.

Weiterführende Informationen

