Drohneneinsatz im Ukraine-Krieg (Symbolbild) (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Ein Militärvertreter schrieb auf Telegram, Ziel sei ein Ammoniakwerk in Tscherepowez gewesen. Die Stadt liegt mehrere hundert Kilometer nördlich von Moskau. Die Fabrik stelle jährlich mehrere Hunderttausend Tonnen an Chemikalien her, die zur Produktion von Sprengstoff verwendet würden. Der Bürgermeister von Tscherepowez bestätigte, dass es einen Angriff auf einen Industriebetrieb gegeben habe.

Die russische Armee begann nach Angaben aus Kiew direkt nach Ablauf der Waffenruhe wieder mit Angriffen auf die Ukraine. Diese hätten den ganzen Tag über angedauert, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.