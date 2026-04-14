Drohneneinsatz im Ukraine-Krieg (Symbolbild) (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Ein Militärvertreter schrieb auf dem Online-DienstTelegram, Ziel sei ein Ammoniak-Werk in Tscherepowez gewesen. Die Stadt liegt mehrere hundert Kilometer nördlich von Moskau. Die Fabrik stelle jährlich mehrere Hunderttausend Tonnen an Chemikalien her, die zur Produktion von Sprengstoff verwendet würden. Der Bürgermeister von Tscherepowez bestätigte, dass es einen Angriff auf einen Industriebetrieb gegeben habe.

Derweil räumte das ukrainische Militär nach eigenen Angaben ein grenznahes Dorf im Gebiet Sumy. Man habe sich zurückgezogen, um eigene Verluste zu vermeiden. In der nordukrainischen Region hatten die russischen Invasoren zuletzt kleinere Geländegewinne erzielt.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.