Möglicher Sabotageakt

Die Vorbereitungen würden von einer subversiven Gruppe getroffen, die aus russischen Militär- und Geheimdienstoffizieren bestehe. Diese seien als angebliche Mitglieder der Söldnergruppe Wagner nach Belarus geschickt worden. Russland wolle die Ukraine für die Tat verantwortlich machen und so erneut versuchen, Minsk in den Krieg zu verwickeln, geht es in der Mitteilung weiter.

Zuletzt schätzte der polnische Ministerpräsident Morawiecki die Zahl der in Belarus stationierten Wagner-Söldner auf 4.000, während der litauische Präsident Nauseda von einer viel höheren Zahl ausging.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.