Verein Athletes for Ukraine

„Wenn jetzt die Leute nicht aufwachen, wüsste ich nicht, wann sonst“

Verein Athletes for Ukraine

„Wenn jetzt die Leute nicht aufwachen, wüsste ich nicht, wann sonst“

In Deutschland gibt es in diesen Tagen viel Unterstützung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Tausende Freiwillige helfen im ganzen Land, spenden oder fahren sogar selbst an die ukrainische Grenze. Auch im Sport hat sich jetzt ein Verein gegründet, der Menschen aus der Ukraine unterstützen will.