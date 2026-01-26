Brände in Krasnodar nach ukrainischem Angriff (Archivbild). (--- / Krasnodar Gov. Veniamin Kond / ---)

In der Stadt Slawjansk-na-Kubani gerieten nach Behördenangaben zwei Betriebe durch die Trümmer abgeschossener Drohnen in Brand. Dabei sei eine Person verletzt worden, hieß es. Welche Art von Unternehmen betroffen waren, wurde nicht mitgeteilt. In der Stadt gibt es unter anderem eine Erdölraffinerie. Insgesamt wurden in der Region nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ‍40 Drohnen abgefangen.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an und dabei vor allem Einrichtungen der Energie-Infrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.