Gespräche über Kriegsende

Selenskyj sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz, zu oft forderten die USA Zugeständnisse nur von der Ukraine, nicht aber von Russland. Er hoffe dennoch, dass das trilaterale Treffen am Dienstag und Mittwoch in Genf ernsthaft und substanziell verlaufe. Die ukrainische Regierung erwarte Kompromissbereitschaft auch vom Kreml.
Selenskyj stellte erneut Wahlen in seinem Land in Aussicht. Voraussetzung dafür sei aber eine zweimonatige Waffenruhe. Der russische Staatschef Putin zieht Selenskyjs Legitimität als ukrainischer Präsident in Zweifel, weil dessen Amtszeit formal abgelaufen ist. In Kriegszeiten erlaubt die ukrainische Verfassung keine Neuwahl.
