Der schweizerische Außenminister Cassis empfängt Ukraines Präsident Selenskyj. Er wird am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. (picture alliance / KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE)

Anlass ist das Weltwirtschafsforum in Davos, das am Abend beginnt. Zu Gast ist auch der chinesische Ministerpräsident Li Qiang. Er wurde am Vormittag mit militärischen Ehren von der Schweizer Regierung empfangen. Bei den Gesprächen sollte es unter anderem um die wirtschaftlichen Beziehungen gehen.

Das Weltwirtschaftsforum wird geprägt von den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen. Im Vorfeld hatte in Davos bereits eine Konferenz stattgefunden, bei der Vertreter aus mehr als 80 Staaten über Lösungen für einen Frieden in der Ukraine berieten.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.