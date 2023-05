G7-Treffen

Das F16-Kampfflugzeug wird wohl Hauptthema des Gesprächs zwischen Selenskyj und Biden in Hiroshima sein. (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / GIANLUCA VANNICELLI / ipa-agency)

Selenskyj kündigte seine Teilnahme an und erläuterte, er wolle sich in Japan unter anderem mit US-Präsident Biden treffen. Die USA hatten zuvor angekündigt, die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfflugzeugen zu unterstützen.

Bisher haben sich Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Frankreich und Portugal der sogenannten Kampfjet-Koalition angeschlossen. Die Ukraine bittet seit Monaten um Unterstützung westlicher Kampfflugzeuge bei der Verteidigung gegen die russischen Streitkräfte. Selenskyj begrüßte die Ankündigung der USA als historische Entscheidung. Er freue sich darauf, die Umsetzung beim G7-Gipfel zu erörtern, sagte Selenskyj vor seiner Abreise.

