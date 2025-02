Jahrestag des russischen Überfalls

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Er danke allen, die die Ukraine verteidigten und unterstützten, schrieb Selenskyj auf verschiedenen Online-Plattformen und betonte dabei, wie stolz er auf den Einsatz der Bürger sei. Auch Bundespräsident Steinmeier erinnerte an die Widerstandskraft der Ukrainer. Es seien drei Jahre voller Leid, Gewalt und Verlust, aber auch drei Jahre voller entschlossener Verteidigung von Freiheit und Souveränität gewesen, sagte Steinmeier in einer Videobotschaft.

In Kiew findet heute heute ein Unterstützer-Gipfel statt, auf dem über die weitere finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine beraten werden soll. An dem Treffen nimmt unter anderem EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teil. In Brüssel kommen heute die Außenminister der EU-Länder zusammen, um über weitere Sanktionen gegen Russland zu beraten. Ungarns Außenminister Szijjártó erklärte, dass er einer Ausweitung der Sanktionen nicht zustimmen werde.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.