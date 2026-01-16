Ukrainische Soldaten feuern eine Rakete von einem Kriegsfahrzeug ab. (AFP / OLEG PETRASIUK)

In einem Bericht des Generalstabs in Kiew ist von 180 russischen Angriffen alleine seit gestern die Rede. Dies liegt über dem Schnitt der sonst gemeldeten Zahlen. Schwerpunkte seien das Gebiet um die seit Monaten umkämpfte Stadt Prokowsk sowie der Ort Huljajpole in der Region Saporischschja. Der ukrainische Armeechef Syrskyj teilte mit, es würden mehr russische Soldaten getötet oder verwundet, als Moskau mobilisieren könne. Zugleich gebe es weniger Verluste bei der ukrainischen Armee. Das russische Militär meldete hingegen erneut Geländegewinne entlang der Front.

Die Angaben aus den Kampfgebieten sind im Detail nicht überprüfbar.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.