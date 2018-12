Umbrüche in der Musik Alles bleibt anders!

Zum Jahreswechsel begibt sich das Musikjournal an einschneidende Abbruchkanten der Musikgeschichte. In Kurz-Essays und Gesprächen etwa mit der Blockflöten-Virtuosin Dorothee Oberlinger oder dem Leiter der Donaueschinger Musiktage entdecken wir die Leidenschaft in der Musik oder einen "Chinesen" namens Beethoven.

Am Mikrofon: Raoul Mörchen

