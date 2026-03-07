Bahn-Mitarbeiter und Bundespolizisten gedenken eines verstorbenen Zugbegleiters. (Archivbild) (dpa / Boris Roessler)

Hintergrund ist eine Umfrage unter EVG-Mitgliedern, wonach jeder dritte Teilnehmer wegen der zunehmenden Gewalt darüber nachdenkt, das Unternehmen zu verlassen. Die EVG hat nach eigenen Angaben 185.000 Mitglieder, 4.000 beteiligten sich laut einem Bericht des "Redaktionsnetzwerk Deutschlands" an der Befragung. Zwei Drittel von ihnen fühlen sich demnach während der Arbeit immer unsicherer, die Hälfte hat bereits einen körperlichen Übergriff erlebt. Die Deutsche Bahn verwies dem Bericht zufolge auf ein vor wenigen Wochen beschlossenes Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit.

Im Februar war ein Zugbegleiter in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz von einem Schwarzfahrer attackiert worden. Der Mitarbeiter starb später an seinen Verletzungen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.