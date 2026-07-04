Menschen nehmen an einer Lichterkette am Gothaer Platz in Erfurt teil. Sie protestieren damit gegen die AfD, die vom 4. bis 5. Juli ihren Bundesparteitag in der Messe Erfurt abhält. (dpa / Katharina Kausche)

Mehrere Hundert Menschen versammelten sich auf einer Kreuzung der zentralen Zufahrtstraße zu dem Messegelände, auf dem der Parteitag stattfindet. Die Polizei erreichte zahlreiche Absperrungen. Am Abend hatte es bereits erste Veranstaltungen gegeben. In der Andreaskirche versammelten sich Hunderte Menschen zu einem Treffen des Bündnisses "Widersetzen". Dabei wurde zur Achtung der Menschenwürde aufgerufen. Sie gelte auch für Polizisten oder politische Gegner. In der St. Martini-Kirche fand ein Friedensgebet im Beisein von Bundestagsvizepräsident Ramelow, Die Linke, statt. Anschließend gab es eine Lichterkette am Gothaer Platz. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte zu einem Stadtrundgang eingeladen unter dem Titel: "Aus der Geschichte lernen: Erfurt im Nationalsozialismus".

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.