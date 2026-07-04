Die AfD tagt in Erfurt (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Am Abend gab es bereits erste Veranstaltungen. In der Andreaskirche versammelten sich Hunderte Menschen zu einem Treffen des Bündnisses "Widersetzen". Dabei wurde zur Achtung der Menschenwürde aufgerufen. Sie gelte auch für Polizisten oder politische Gegner. In der St. Martini-Kirche fand ein Friedensgebet im Beisein von Bundestagsvizepräsident Ramelow, Die Linke, statt. Anschließend gab es eine Lichterkette am Gothaer Platz. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte zu einem Stadtrundgang eingeladen unter dem Titel: "Aus der Geschichte lernen: Erfurt im Nationalsozialismus".

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.