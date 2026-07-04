Mit dieser Sitzblockade an einer Zufahrtsstraße zur Erfurter Messe wollen Demonstranten ihre Haltung zum Bundesparteitag der AfD kundtun. (picture alliance / dpa / Jacob Schröter)

Mehrere Straßenbahnlinien wurden unterbrochen. Auch ein Teilstück der Autobahn 71 wurde gesperrt, weil dort ebenfalls tausende Demonstranten eine Sitzblockade errichteten. Insgesamt werden rund 50.000 Gegendemonstranten erwartet. Zehntausende Beamte sind im Einsatz. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind ein Bürgerbüro der AfD und mehrere Polizisten mit Pyrotechnik und Farbbeuteln angegriffen worden. Ob es Verletzte gebe, sei noch nicht klar.

Die Grünen-Politikerin Göring-Eckardt sagte im Deutschlandfunk, die AfD sei keine ganz normale Partei, sondern in Teilen rechtsextrem. Zudem sei Termin und Ort des Treffens auf den Tag genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Reichsparteitag im benachbarten Weimar nicht zufällig gewählt, und man könne nicht so tun, als ob dies ein ganz normaler Vorgang wäre. Sie rief zu Protesten auf und betonte, Blockaden seien vom Recht auf Versammlungsfreiheit gedeckt, solange sie friedlich blieben.

Nach Angaben der Partei hält sich bereits ein Großteil der Delegierten in der Messe auf. Man gehe davon aus, dass der Parteitag pünktlich beginnen könne. Die AfD will auf ihrem zweitägigen Parteitag einen neuen Vorstand wählen. Die Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla stellen sich zur Wiederwahl. Außerdem wurde unter anderem ein Antrag des Thüringer Landeschefs Höcke eingereicht, der eine Öffnung für Mitglieder rechtsextremer Gruppen zur Folge haben könnte, die bislang auf einer Unvereinbarkeitsliste stehen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.