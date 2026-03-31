Zwischenzeitlich freigeschwommen
Umweltminister: Buckelwal liegt wieder fest

Der vor der Ostseeküste vor Wismar gesichtete Buckelwal liegt erneut in einer Bucht fest.

    Ein Schlauchboot der Polizei fährt an den Wal heran. Der Buckelwal liegt noch immer in der Wismarer Bucht.
    Buckelwal liegt wieder fest. (picture alliance/dpa/Philip Dulian)
    Das teilten Landesumweltminister Backhaus und die Umweltschutzorganisation Greenpeace bei einer Pressekonferenz mit. Fachleute würden die Situation derzeit analysieren. Der Buckelwal irrt seit rund vier Wochen durch die Ostsee: Am Montag vergangener Woche strandete das Tier zunächst vor der schleswig-holsteinischen Küste auf einer Sandbank. Nachdem er dort befreit wurde, saß er seit Samstag vor Mecklenburg-Vorpommern in der Wismarer Bucht fest. Gestern gelang es ihm, sich freizuschwimmen.
    Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.