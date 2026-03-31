Zwischenzeitlich freigeschwommen

Das teilten Landesumweltminister Backhaus und die Umweltschutzorganisation Greenpeace bei einer Pressekonferenz mit. Fachleute würden die Situation derzeit analysieren. Der Buckelwal irrt seit rund vier Wochen durch die Ostsee: Am Montag vergangener Woche strandete das Tier zunächst vor der schleswig-holsteinischen Küste auf einer Sandbank. Nachdem er dort befreit wurde, saß er seit Samstag vor Mecklenburg-Vorpommern in der Wismarer Bucht fest. Gestern gelang es ihm, sich freizuschwimmen.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.