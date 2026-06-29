Hitzeschutz

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Das Geld sei ausreichend, auch um etwa die jüngste Forderung der Grünen umzusetzen, öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kitas mit solarstrombetriebenen Klimaanlagen auszustatten, so Schneider im Deutschlandfunk.

In Deutschland sind Länder und Kommunen zuständig für Schutzmaßnahmen gegen die Folgen von Hitze. Sie werden vom Bund zwar unterstützt und er darf auch einzelne Modellprojekte fördern. Für eine dauerhafte Finanzierung müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden.

Gestern Abend warf Fridays for Future der Bundesregierung vor, die Realität der Klimakrise nicht ernst zu nehmen. Die Umweltbewegung forderte einen wirksamen Schutz gegen Extremwetter.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation rief die europäischen Länder zu mehr Vorsorge auf. Auf der Plattform X schrieb Tedros, Wohnungen, Arbeitsplätze und Schulen seien noch nicht auf extreme Temperaturen ausgelegt.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.