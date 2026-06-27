Extremwetter
Die Politik tut sich schwer beim Hitzeschutz

Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle. Es wird angesichts des Klimawandels nicht die letzte sein. Dennoch bestimmt der Hitzeschutz nicht die politische Tagesordnung. Warum tut sich die deutsche Politik damit so schwer?

    Eine Frau erfrischt sich an einem Trinkbrunnen in Halle/Saale.
    Erfrischung an einem Trinkbrunnen in Halle/Saale - für den Hitzeschutz sind in Deutschland die Kommunen zuständig. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)
    Seit Tagen herrscht extreme Hitze in Europa. Während Frankreichs Regierung mit zahlreichen Maßnahmen reagierte und die höchste Stufe der Mobilisierung im Gesundheitswesen aktivierte, scheint die Bundesregierung einfach abzuwarten, dass die Hitzewelle wieder vorbei geht.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

    "Preferred Sources"Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche
    Sie verweist darauf, dass Hitzeschutz in Deutschland zu den Aufgaben der Kommunen zählt.

    Inhalt

    Wie gut ist Deutschland auf Hitze vorbereitet?

    Die Erde erwärmt sich, doch nicht überall in gleichem Maße. Tatsächlich ist Europa am stärksten von der globalen Erwärmung betroffen. In Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern gibt es bereits umfassende und einheitliche nationale Hitzeschutzpläne. Davon ist Deutschland aufgrund seiner föderalen Struktur weit entfernt.
    Zwei Personen stehen im Schatten vor einem Platz auf dem Menschen umhergehen. Eine der Personen hält einen Fächer in der Hand und fächelt Luft.
    Zwei Personen stehen im Schatten vor einem Platz auf dem Menschen umhergehen. Eine der Personen hält einen Fächer in der Hand und fächelt Luft.

    Gefahr durch HitzeWarum unsere Städte nicht vorbereitet sind

    29:08 Minuten23.06.2026
    Ein Thermometer zeigt eine Temperatur von kanpp 40 Grad. Im Hintergrund sieht man unscharf Menschen, die sich unter einer Wasserfontäne abkühlen.
    Ein Thermometer zeigt eine Temperatur von kanpp 40 Grad. Im Hintergrund sieht man unscharf Menschen, die sich unter einer Wasserfontäne abkühlen.

    RekordtemperaturenHat der Bund eine Hitzestrategie?

    10:38 Minuten26.06.2026
    Dennoch sei Deutschland inzwischen etwas besser auf Hitzewellen vorbereitet als noch vor ein paar Jahren, sagt Martin Herrmann von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Es sei „eine deutlich höhere Sensibilität für die Gefahren von Hitze in der Breite der Bevölkerung angekommen“. Allerdings seien beispielsweise Schulen oft noch nicht so ausgestattet, dass dort auch bei hohen Temperaturen Unterricht möglich ist. Der Grund: Es mangelt an Geld für klimaangepasste Um- und Neubauten. 
    Ein älterer Mann beugt sich vor, um aus einem Trinkwasserbrunnen zu trinken.

    Schutz vor Hitze

    Wie gut Deutschland auf Hitzewellen vorbereitet ist

    Schutz vor Hitze

    Wie gut Deutschland auf Hitzewellen vorbereitet ist

    Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat im Jahr 2024 einen Hitzeschutzplan für Deutschland vorgelegt. Die Maßnahmen reichen von Warnungen, über Trinkbrunnen und Hitzebusse. Was wurde bislang umgesetzt?
    Viele Städte und Kommunen haben inzwischen Hitzeaktionspläne verabschiedet, öffentliche Trinkbrunnen aufgestellt und weitere Maßnahmen ergriffen. Doch solche Initiativen sind freiwillig. Dabei sollten Klimaschutz und -anpassung aus Sicht des Deutschen Städtetages für Städte und Kommunen zur Pflichtaufgabe werden. 

    Warum tut sich so wenig im Hitzeschutz? 

    Für den Hitzeschutz sind in Deutschland die Städte und Gemeinden zuständig. Allerdings sind die kommunalen und teilweise landesweiten Hitzeaktionspläne weder einheitlich noch verpflichtend. Hinzu kommt, dass viele Kommunen kaum Geld und schon jetzt Schwierigkeiten haben, ihre regulären Aufgaben zu finanzieren. Zwar gebe es gute Förderprogramme, sagt der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, Uwe Conradt - doch diese kämen nicht überall an. Denn wer kein Personal habe, um Förderanträge zu stellen, gehe leer aus.  
    Die Hand einer alten Frau liegt neben einem leeren Wasserglas auf einem Tisch.
    Die Hand einer alten Frau liegt neben einem leeren Wasserglas auf einem Tisch.

    Extremwetter"Hitze liefert keine starken Bilder wie eine Überflutung"

    09:18 Minuten23.06.2026
    Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im Juli 2023 den „Hitzeschutzplan für Gesundheit“ präsentiert, ein Jahr später folgte das Klimaanpassungsgesetz. Darin werden die Länder aufgefordert, Klimaanpassungsstrategien zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass Kommunen eigene Klimaanpassungskonzepte erarbeiten.
    Klimaanpassung zielt darauf ab, die Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Das Gesetz selbst gibt aber nur einen Rahmen vor. Da die Klimaanpassung als kommunale Aufgabe festgelegt ist, fallen die Maßnahmen regional sehr unterschiedlich aus.

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    Für die aktuelle Bundesregierung hat der Hitzeschutz offenbar wenig Priorität. Noch bis zum vergangenen Jahr unterstützte der Bund den Umbau von sozialen Einrichtungen, damit diese sich an den Klimawandel anpassen können. Pflegeheime, Kitas und Schulen konnten Zuschüsse beantragen. Doch dieses Programm wurde für 2026 gestrichen. 

    Was müsste sich ändern?  

    Hitzeschutz sollte Teil von Krisenvorsorge und Katastrophenschutz werden, fordern mehr als 150 Organisationen aus Gesundheitswesen, Pflege, Wohlfahrt und Zivilgesellschaft, darunter die Bundesärztekammer, die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit und der Deutsche Pflegerat. Bund, Länder und Kommunen müssten klare Zuständigkeiten erhalten, Risikogruppen besser geschützt und das Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen für Hitzelagen gestärkt werden – auch finanziell.
    Podcast: Studio 9
    Podcast: Studio 9

    Klimaanpassung in DeutschlandWelche Maßnahmen sind notwendig?

    06:10 Minuten23.06.2026
    Zudem gäbe es die Möglichkeit, die Klimaanpassung als staatliche Gemeinschaftsaufgabe einzustufen. Dann könnte auch der Bund zur Finanzierung von Hitzeschutzmaßnahmen herangezogen werden. Denn bislang darf der Bund nur Pilotprojekte fördern. Um die Klimaanpassung zur Gemeinschaftsaufgabe zu machen, wäre allerdings eine Grundgesetzänderung notwendig. Für den Küstenschutz gibt es eine solche Regelung bereits. 
    Online-Text: Kristina Reymann-Schneider / Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen