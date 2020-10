Unbekanntes Sternbild Südlicher Fisch Fomalhaut im Syrischen Fisch

Zwar sind die Fische als Sternbild des Tierkreises sehr bekannt, am Himmel aber sind sie äußerst unscheinbar. Viel auffälliger ist der Südliche Fisch, den allerdings kaum jemand kennt. In unseren Breiten fällt vor allem der hellste Stern Fomalhaut auf. Sein Name bedeutet „Maul des Fisches“.

Von Dirk Lorenzen

