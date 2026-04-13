Militärische Entwicklung im Nahen Osten UNDP warnt vor Armutsgefahr für weitere 30 Millionen Menschen
Die militärische Entwicklung im Nahen Osten birgt laut UNO-Schätzungen für viele Menschen weltweit eine Armutsgefahr. In einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen heißt es, langfristig würden wirtschaftlich schwächere Länder darunter leiden, auch wenn sie räumlich weit vom eigentlichen Konflikt entfernt seien.
Im folgenschwersten Szenario könnten weitere 30 Millionen Menschen in Armut gedrängt werden. Neben der Golfregion selbst seien auch Länder in Asien, in Subsahara-Afrika sowie kleine Insel-Entwicklungsstaaten besonders anfällig.