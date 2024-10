Bundeskanzler Scholz beim EU-Gipfel in Brüssel (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa / Geert Vanden Wijngaert)

Die Vereinbarung der 27 EU-Staaten müsse forciert werden, sagte Scholz in Brüssel. Seine Regierung werde die dazu notwendigen Gesetze "sehr schnell" dem Deutschen Bundestag zuleiten, es wäre aber gut, wenn die Reform überall in Europa früher eingeführt werden könne, so Scholz. Ihmzufolge verzeichnete Deutschland hat in den letzten Monaten fast 50 Prozent weniger Asylgesuche als ein Jahr davor. Auch bei den Rückführungen sei es vorangegangen. Insgesamt bezeichnete der Kanzler das Gemeinsame Europäische Asylsystem als "großen Fortschritt".

Möglicherweise keine Abschlusserklärung zu Migrationspolitik

Andere EU-Mitgliedsstaaten sehen die im Frühjahr beschlossenene Reform als unzureichend an. Hinzu kommt, dass es für die Umsetzung eine Übergangsfrist bis Juni 2026 gibt. Mit der Reform werden Mitgliedstaaten etwa zu einheitlichen Verfahren an den Außengrenzen verpflichtet, damit rasch festgestellt werden kann, ob Asylanträge unbegründet sind und die Geflüchteten dann schneller und direkt von der Außengrenze abgeschoben werden können. Wegen der Meinungsverschiedenheiten ist es laut Deutscher Presse-Agentur unklar, ob es am Ende eine gemeinsame Erklärung zu Migrationsfragen geben wird.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.