Welterbestätten

UNESCO-Kommission besorgt über Situation in der Ukraine

Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen sorgt sich um Welterbestätten in der Ukraine. Die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Böhmer, erklärte in Bonn, sechs der acht Welterbestätten in dem Land seien ernsthaft bedroht. Russland greife die Menschen, das kulturelle Erbe und damit die Identität der Ukraine unerbittlich an.

09.09.2023