Krieg im Nahen Osten

UNICEF: Nur eine Entsalzungsanlage arbeitet noch im Gazastreifen

Das Kinderhilfswerk UNICEF hat erneut große Sorge über die Wasserversorgung im Gazastreifen geäußert. Direktorin Russell sagte auf einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York, derzeit sei wegen des Mangels an Strom und Treibstoff nur eine Entsalzungsanlage in Betrieb. Zudem arbeite die Anlage nur mit einer Kapazität von fünf Prozent.

31.10.2023