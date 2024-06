Newsblog zur Europawahl

2019 stieg die Wahlbeteiligung europaweit von 42 auf 50 Prozent. Dieses Mal könnte sie noch höher liegen. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

+++ Hochrechnung von Infratest-Dimap bestätigt die Prognose

Bei der Europawahl haben die Parteien der Ampel-Koalition Verluste erlitten. Nach der ersten Hochrechnung von Infratest dimap erzielt die SPD mit rund 14 Prozent der Stimmen ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Europawahl. Sie verliert 1,8 Prozentpunkte. Die Grünen büßen 8,5 Punkte ein und landen bei 12 Prozent. Die FDP verliert 0,4 Punkte und kommt auf 5,0 Prozent.

Wahlsieger ist die Union mit 29,6 Prozent, das ist ein Plus von 0,7 Punkten. Zweitstärkste Kraft wird die AfD mit 16,4 Prozent. Das sind 5,4 Punkte mehr als 2019. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht steht bei 5,7 Prozent. Die Partei Die Linke kommt auf 2,8 Prozent, ein Minus von 2,7 Punkten. Auch andere Parteien konnten Sitze gewinnen, darunter Volt, die Freien Wähler sowie Die Partei.

+++ Jungwähler: AfD punktet, Grüne verlieren

Die AfD hat bei den jüngeren Wählern zugelegt. In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen habe die Partei zehn Prozentpunkte auf 17 Prozent zugelegt, ergab eine Wahlanalyse des ZDF. Bei den 30- bis 44-Jährigen kam sie auf 20 Prozent, bei den 45- bis 59-Jährigen auf 18 Prozent und bei den über 60-Jährigen auf elf Prozent. Bei der jüngsten Gruppe der 16- bis 24-Jährigen war die AfD zusammen mit der CDU/CSU stärkste Partei mit jeweils 17 Prozent. Die Grünen erhielten in dieser Altersgruppe 11 Prozent, die SPD 9 Prozent. Nach Angaben von Infratest-Dimap für die ARD verloren die Grünen bei den unter 25-jährigen gegenüber der letzten Europawahl gut 20 Prozenpunkte.

+++ Nouripour: AfD-Ergebnis bestürzend

Die 17 Prozent der AfD seien bestürzend, sagte Grünen-Co-Parteichef Omid Nouripour zu den aktuellen Hochrechnungen. Das Ergebnis der Grünen mit Verlusten von etwa acht Prozentpunkten sei zwar nicht zufriedenstellend. Dennoch wolle seine Partei in der neuen EU-Kommission Verantwortung übernehmen für eine Mehrheit in Europa ohne Rechtsextreme.

+++ Hofreiter: Grüne sollten eigene Kanzlerkandidatur überdenken

Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter hat nach dem schwachen Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl einen eigene Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr in Zweifel gezogen. Das sollte man machen, wenn eine realistische Chance auf einen Wahlsieg bestehe, sagte der Vorsitzende des Europaausschusses den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "Nach dem heutigen Ergebnis müsse man genau überlegen, ob das der Fall sei.

+++ Strack-Zimmermann: Stabile fünf Prozent eine gute Nachricht für die FDP

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sieht das Ergebnis ihrer Partrei als Bestätigung. Das gelte für die Forderungen nach einer sogenannten Wirtschaftswende, einer verstärkten Sicherheitspolitik sowie nach Änderungen in der Migrationspolitik. Strack-Zimmermann betonte, stabile fünf Prozent für die FDP, das sei eine gute Nachricht.

+++ Merz: "Desaster" für die Ampelparteien

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat den Wahlausgang als "Desaster" für die Ampel-Parteien bezeichnet. Es brauche einen Politkwechsel in Deutschland, sagte Merz. Die Ampel schade dem Land, etwa in der Wirtschafts- und Migrationspolitik.

+++ Söder: Ampel de facto abgewählt

CSU-Chef Markus Söder hat das Europawahlergebnis als klares Votum gegen die Bundesregierung gewertet. Die Ampel sei de facto worden, meinte Söder in München. Die Regierung von SPD, Grünen und FDP habe maximal noch ein Jahr. Dann - so Söder - müsse der "Spuk" vorbei sein. Der CSU-Chef beklagte das AfD-Ergebnis als zu hoch. Das bleibe ein harter Arbeitsauftrag.

+++ Alice Weidel: "Den Menschen stinkt die Bürokratie aus Brüssel"

Die AfD-Co-Vorsitzende sieht einen großen Wahlerfolg ihrer Partei. Die AfD habe gegenüber 2019 ungefähr die Hälfte dazugewonnen und sei Nummer eins im Osten Deutschlands. Weidel meinte, die Menschen in Deutschland seien deutlich europakritischer geworden. Den Leuten "stinke es, dass sie so viel Bürokratie aus Brüssel" hätten - zum Beispiel das "Verbrennerverbot".

+++ CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: Scholz soll Vertrauensfrage stellen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Der Kanzler müsse angesichts "mickriger 14 Prozent" seiner SPD überlegen, ob er wirklich Politik für die Menschen mache, sagte Linnemann im ZDF. Ansonsten müsse er den Weg für Neuwahlen freimachen, zum Beispiel mit einer Vertrauensfrage. Die Union sei "doppelt so groß wie die SPD".

+++ Sahra Wagenknecht: "Grandioser Erfolg" des BSW ein Novum

Die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht nannte das Ergebnis des BSW einen grandiosen Erfolg. Dass ihre vor kurzem gegründete Partei aus dem Stand so schnell bei einer bundesweiten Wahl über fünf Prozent erreicht habe,sei vermutlich ein Novum in der bundesdeutschen Geschichte.

+++ Kühnert: Bittere Niederlage für die SPD

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat das Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl als bitter bezeichnet. In der ARD sprach er von einer harten Niederlage. Das Ergebnis müsse ehrlich aufgearbeitet werden.

+++ Union stärkste Kraft vor AfD, SPD und Grünen.

CDU und CSU kommen in der Prognose auf rund 29,5 Prozent der Stimmen, das sind 0,6 Punkte mehr als vor fünf Jahren. Zweitstärkste Kraft wird die AfD mit 16,5 Prozent. Das sind 5,5 Punkte mehr als 2019. Auf die SPD entfallen weniger Stimmen als vor fünf Jahren; sie kommt auf 14 Prozent nach 15,8 Prozent bei der vorangegangenen Europawahl. Den größten Verlust verzeichnen die Grünen, die jetzt bei 12 Prozent liegen; 2019 konnten sie noch 20,5 Prozent auf sich vereinen. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht steht bei 5,5 Prozent. Die FDP erreicht fünf Prozent nach 5,4 Prozent bei der letzten Abstimmung. Die Partei Die Linke kommt auf 2,8 Prozent, ein Minus von 2,7 Punkten.

Auch einige kleinere Parteien konnten Sitze gewinnen, darunter Volt, die Freien Wähler sowie die Partei.

Gewählt wurden hierzulande 96 der insgesamt 720 künftigen Mitglieder des EU-Parlaments. In Deutschland war erstmals das Wählen ab 16 Jahren möglich.

Hier die Prognose von Infratest Dimap zur Europwahl:

CDU/CSU: 29,5 Prozent - AfD: 16,5 Prozent - SPD: 14 Prozent - Bündnis 90/Die Grünen: 12 Prozent - FDP: 5 Prozent - BSW: 5,5, Prozent - Volt: 2,8 Prozent - Linke: 2,8 Prozent - Freie Wähler: 2,6 Prozent - Partei: 1,8 Prozent - Tierschutzpartei: 1,8 Prozent- Wahlbeteiligung: 64 Prozent.

+++ Sondersendung:

Seit Uhr 50 läuft die Sondersendung zu der Europawahl im Deutschlandfunk und im Deutschlandfunk Kultur.

+++ In Österreich kommt die rechtspopulistische FPÖ bei der Europa-Wahl einer Prognose zufolge erstmals auf Platz eins.

Die FPÖ erreicht 27 Prozent, ergab eine vom Österreichischen Rundfunk (ORF), der Agentur APA und dem Privatsender Puls 24 veröffentlichte erste Trendprognose. Die konservative Regierungspartei ÖVP kommt demnach auf 23,5 Prozent, die Sozialdemokraten (SPÖ) auf 23 Prozent. Die mitregierenden Grünen und die Neos liegen bei jeweils 10,5 Prozent.

+++ In Deutschland hat bei der Europawahl bis zum frühen Nachmittag jeder dritte Wahlberechtigte vom Stimmrecht Gebrauch gemacht.

Bis 14 Uhr hätten 32,3 Prozent bei der Wahl des Europäischen Parlaments abgestimmt, teilte die Bundeswahlleiterin mit. Die Stimmen von Briefwählenden seien dabei nicht berücksichtigt. Eine Vergleichszahl zur letzten Wahl 2019 nannte die Bundeswahlleiterin nicht. Eine Sprecherin verwies auf Anfrage darauf, dass sich die Erhebungsmethodik seitdem geändert habe, weshalb die Zahlen nicht vergleichbar wären. 2019 hatte der Bundeswahlleiter für 14 Uhr eine Wahlbeteiligung von 29,4 Prozent genannt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2019 bei 61,4 Prozent.

+++ In Essen ist es zu einer kleinen Panne gekommen.

In einem Wahllokal in einem Pflegeheim im Stadtteil Heidhausen seien Helfer am Morgen nicht an die Wahlurne gekommen, da sich diese in einem abgeschlossenen Raum befunden habe, sagte der Leiter des Wahlamtes der Stadt Essen. „Wir haben die Wahlurne mit den entsprechenden Wahlunterlagen dann direkt nachgeliefert, sodass der Wahlbetrieb um 8:06 Uhr starten konnte“, so der Leiter. Die Wahlräumlichkeiten seien pünktlich geöffnet gewesen. Kein Wähler habe weggeschickt werden müssen.

+++ Zur diesjährigen Europawahl wurde ein Nutzungsrekord beim "Wahl-O-Mat" verzeichnet.

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung nutzten bis Samstagfrüh mehr als zwölf Millionen Menschen das Angebot. Bei der letzten Europawahl waren es demnach 10 Millionen. Die Zahlen zeigten, dass die Menschen bei ihrer Wahlentscheidung Orientierung suchten, sagte Präsident Krüger im RBB-Inforadio.

+++ In Italien und Bulgarien wurde bis zum Mittag eine geringere Wahlbeteiligung verzeichnet, in Frankreich war sie leicht höher.

In Italien stimmten bis zum Mittag laut Innenministerium 23 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab. In Frankreich waren es den Angaben zufolge 19,81 Prozent. Der Wert lag damit minimal höher als bei der letzten Europawahl 2019. In Bulgarien, wo parallel zur Europawahl die Parlamentswahl stattfindet, gaben laut staatlicher Wahlkommission lediglich rund 8,5 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.