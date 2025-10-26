Umstrittene Merz-Äußerung

Dazu sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger, dem "Tagesspiegel", wer als SPD-Führungskraft gegen den Bundeskanzler der gemeinsamen Koalition demonstriere, trage leichtfertig dazu bei, dass die Menschen der Regierung weniger zutrauten.
Esdar hatte ihre Teilnahme an der Kundgebung zuvor verteidigt. Sie sagte der "Neuen Westfälische", sie nehme ihr Demonstrationsrecht wahr. Die Äußerung des Bundeskanzlers sei pauschal und verletzend.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.