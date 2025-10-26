Umstrittene Merz-Äußerung
Union verärgert über SPD-Teilnahme an "Stadtbild"-Demonstration

Die Union hat sich verärgert über die Teilnahme einer führenden SPD-Politikerin an den Demonstrationen gegen die umstrittene "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Merz geäußert. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Esdar hatte sich am Freitagabend an einer Kundgebung in Bielefeld unter dem Motto "Wir sind das Stadtbild" beteiligt.

    Mehrere Menschen stehen im Regen. Sie halten Plakate in die Höhe. Auf einem Plakat steht: "Für ein buntes Stadtbild"
    Demonstration gegen die "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Merz - hier in Hamburg. (picture alliance / ABBfoto)
    Dazu sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger, dem "Tagesspiegel", wer als SPD-Führungskraft gegen den Bundeskanzler der gemeinsamen Koalition demonstriere, trage leichtfertig dazu bei, dass die Menschen der Regierung weniger zutrauten.
    Esdar hatte ihre Teilnahme an der Kundgebung zuvor verteidigt. Sie sagte der "Neuen Westfälische", sie nehme ihr Demonstrationsrecht wahr. Die Äußerung des Bundeskanzlers sei pauschal und verletzend.
