Umstrittene Merz-Äußerung

Union verärgert über SPD-Teilnahme an "Stadtbild"-Demonstration

Die Union hat sich verärgert über die Teilnahme einer führenden SPD-Politikerin an den Demonstrationen gegen die umstrittene "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Merz geäußert. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Esdar hatte sich am Freitagabend an einer Kundgebung in Bielefeld unter dem Motto "Wir sind das Stadtbild" beteiligt.