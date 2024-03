Sondersitzung Verteidigungsausschuss

Union will Antworten auf Fragen zur russischen Abhöraffäre

Der Verteidigungsausschuss des Bundestags berät heute in einer Sondersitzung über die russische Abhöraktion gegen Offiziere der Luftwaffe. In dem Gespräch ging es um mögliche Taurus-Lieferungen an die Ukraine. Die CDU-Politikerin Güler sagte im DLF, die Union wolle wissen, ob in der Bundeswehr "die nötige Sensibilität" an den Tag gelegt werde.