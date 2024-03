Der Lenkflugkörper Taurus kann von Kampfflugzeugen abgefeuert werden, hat eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern und findet selbständig sein Ziel. (picture alliance / abaca / ABACA)

Die russische Propaganda-Plattform RT hat eine brisante Tonaufnahme veröffentlicht. In dem Mitschnitt ist ein internes Gespräch deutscher Bundeswehr-Offiziere zu hören, das sich mit der politisch heiklen Frage befasst, ob die Bundesregierung Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern sollte. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach diesem Gespräch entschieden, das Waffensystem nicht liefern zu wollen.

Der gut 40-minütige Mitschnitt enthüllt ein Gespräch hochrangiger Bundeswehroffiziere darüber, wie sie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius über Voraussetzungen eines Einsatzes des deutschen Marschflugkörpers Taurus in der Ukraine informieren wollen. Der Generalleutnant der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, spricht dazu mit drei Offizieren. Alle drei sind Experten für diesen Marschflugkörper.

Der Einsatz des Marschflugkörpers ist komplex und technisch schwierig. Kern des Gespräch ist daher die Frage, wie man Taurus mit den notwendigen Daten versorgt, die für Ziel-Programmierung und Flugbahn notwendig sind.

Dazu entwicklen die Offiziere unterschiedliche Szenarien: Eine direkte Zulieferung der Daten über Leitungen aus dem Luftwaffenstützpunkt Büchel könne für die Politik eine rote Linie überschreiten, heißt es. Es wird auch erörtert, die Daten über die Herstellerfirma zu liefern oder mit dem Auto in die Ukraine zu fahren. Die Überlegungen werden alle verworfen.

Es wird aus dem Gespräch heraus klar, dass die Bundeswehroffiziere nur Hintergrundinformationen zusammentragen und Optionen aufzeigen, sie geben keine Empfehlungen. Die Entscheidung müsse dann am Ende die Politik treffen.

Entscheidungsalternativen für die Politik

Der sensibelste Punkt des Gesprächs ist die Diskussion über die Einsatzoptionen der Waffe. Weil die Reichweite enorm ist, könnte damit zum Beispiel auch die Kertsch-Brücke getroffen werden, über die die russischen Besatzungstruppen auf der Krim versorgt werden.

Der Austausch der deutschen Militärs über diese Möglichkeit wurde in der russischen Propaganda als konkrete Angriffsplanung dargestellt. In dem Gespräch ist allerdings nicht erkennbar, dass die Offiziere einen Angriff auf die Brücke empfehlen oder für sinnvoll halten. Immer wieder wird deutlich, dass sie ihre Aufgabe darin sehen, der Politik Entscheidungsalternativen aufzuzeigen.

Laut Verteidigungsminister Boris Pistorius ist das Abhören des Gesprächs auf einen "individuellen Anwendungsfehler" zurückzuführen. Dieser Fehler wurde von einem Teilnehmer in Singapur begangen, der sich über eine "nicht sichere Datenleitung" eingewählt hatte. Die Bundeswehr nutzt das eigentlich als sicher geltende WebEx-Konferenzsystem von Cisco mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Pistorius schloss aus, dass ein russischer Spion unbemerkt am Gespräch teilgenommen hat und betonte, dass die Kommunikationssysteme nicht kompromittiert worden seien.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat personelle Konsequenzen vorerst ausgeschlossen, falls nicht noch "Schlimmeres herauskomme". Bundeskanzler Scholz und Pistorius haben Aufklärung versprochen. „Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt“, sagte Scholz. Laut der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Agnes Strack-Zimmermann, soll es in Kürze eine Sondersitzung des Gremiums geben.

Für die Opposition liegt der Skandal nicht in dem, was gesagt wurde, sondern allein in der Tatsache, dass das Gespräch abgehört werden konnte. "Vor allen Dingen stellt sich für unsere Bündnispartner die Frage, welche anderen Gespräche, Besprechungen sind in russische Hand gelangt. Und wie erpressbar ist der Bundeskanzler", sagte etwa der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter.

Verteidigungsminister Pistorius betont, dass es sich um einen russischen, hybriden Angriff zur Desinformation handele. Man dürfe Putin nicht auf den Leim gehen. Auch die US-Regierung interpretiert die Veröffentlichung als Versuch Russlands, den Westen zu spalten. Sicherheitsexperte Nico Lange spricht von Bemühungen Russlands, die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zu verhindern.

Der Taurus KEPD-350 ist laut Angaben der Bundeswehr einer der fortschrittlichsten Flugkörper der Luftwaffe. Piloten können ihn von Kampfflugzeugen aus abfeuern, ohne in den feindlichen Luftraum eindringen zu müssen. Mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern kann der Lenkflugkörper selbstständig sein Ziel finden und zerstören.

Der Taurus fliegt dabei unterhalb von 50 Metern Höhe, um feindlichem Radar zu entgehen, und folgt einem vorgeplanten Flugweg, wobei seine Sensoren ihn auf Kurs halten. Die Waffe ist gefährlich und präzise. Über Hunderte Kilometer kann sie gegnerischer Luftabwehr ausweichen und dann mit maximal drei Meter Abweichung ihr Ziel treffen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern entschieden und das mit dem Risiko einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg begründet. Deutschland dürfe an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die das Taurus-System erreichen kann, in Verbindung gebracht werden, sagt er der Nachrichtenagentur dpa. Verteidigungsminister Pistorius schloss sich der Entscheidung an.

Es geht also vor allem um die Frage, ob die Bundesrepublik Taurus-Marschflugkörper liefern kann, ohne dass die Bundeswehr dann zum Beispiel direkt bei der Zielsteuerung involviert ist. Denn wenn dies der Fall wäre, könnte Putin das als direkte Beteiligung an einem Kriegseinsatz interpretieren, so die Sorge.

Ein weiterer Vorbehalt ist, dass die Ukrainer die Marschflugkörper auf eine Weise einsetzen könnten, welche die Situation möglicherweise unkontrolliert eskalieren lässt. Durch die enorme Reichweite der Waffe lassen sich auch Ziele in Russland treffen.