CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Aus der CSU sei ihm mit Stephan Mayer ein Abgeordneter bekannt. Die Fraktion bestehe aber insgesamt aus mehr als 200 Parlamentariern.

Der CSU-Außenpolitiker Mayer hatte die Entscheidung des Kanzlers gestern als falsch bezeichnet und unter anderem von einer Täter-Opfer-Umkehr gesprochen.

Röttgen selbst stellte sich hinter Merz. Der CDU-Politiker fügte aber hinzu, es gebe Erklärungsbedarf.

Der Bundeskanzler hatte am Freitag angekündigt, die Lieferung von Waffen an Israel einzuschränken, die für den Krieg im Gazastreifen verwendet werden könnten.

