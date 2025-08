Die Unionsfraktion distanziert sich von ihrer Abgeordneten Ludwig. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Eine Fraktionssprecherin sagte laut dem "Tagesspiegel", Ludwig habe nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung teilgenommen . Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gelte und schließe jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. Daran seien alle CDU-Mitglieder gebunden. Zuvor hatten SPD und Grüne Kritik geübt. Ludwig äußerte Unverständnis. Freier Meinungsaustausch sei zentrales Element einer demokratischen Gesellschaft.

Das Mathias Corvinus Collegium - MCC - gehört zum Umfeld von Ungarns Ministerpräsident Orbán. Berichten zufolge war Ludwig am Freitag dort zu Gast. Dabei soll sie erklärt haben, in Westdeutschland gelte es als teuflisch, die Brandmauer zwischen AfD und CDU als Problem zu bezeichnen. Es werde noch viel Zeit brauchen, das Thema in der CDU zu diskutieren.

