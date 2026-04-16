Energieversorgung

Unionsfraktionschef Spahn fordert Debatte über einen Wiedereinstieg in die Atomkraft (Archivbild). (imago images / Peter Widmann)

In anderen Staaten würden hohe Milliardenbeträge investiert, um neue Kernkraftwerke zu bauen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Deutschland könne mit erheblich weniger Aufwand seine abgeschalteten Reaktoren wieder ans Netz bringen. Es sei ein Beitrag zur Energiesicherheit und diese Diskussion müsse auf gesellschaftlicher und politischer Ebene geführt werden.

Zuletzt hatte sich Bayerns Ministerpräsident Söder für eine Abkehr vom Atomausstieg ausgesprochen und den Bau sogenannter Mini-Atomkraftwerke im Freistaat zu planen.

Der Ausstieg aus der Atomenergie war unter Bundeskanzlerin Merkel nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 beschlossen worden. Im Jahr 2023 wurden die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.