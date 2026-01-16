Streit um Grönland

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU, Jürgen Hardt (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)

Eine Absage des Turniers käme allenfalls als 'Ultima Ratio' in Betracht, um US-Präsident Trump in der Grönlandfrage zur Vernunft zu bringen, sagte Hardt der Bild-Zeitung. Trump hatte wiederholt Ansprüche auf die Insel erhoben und dabei auch militärische Optionen nicht ausgeschlossen.

Ein Fernbleiben wäre für den Deutschen Fußball-Bund mit Verbandsstrafen durch die FIFA verbunden. Der Weltverband erwartet von der WM 2026 Rekordeinnahmen in Höhe von rund neun Milliarden Euro. Von diesem Geld profitieren die Nationalverbände wie der DFB maßgeblich. Forderungen nach einem Turnierboykott gab es wegen Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland auch vor der WM 2022 in Katar, aber alle qualifizierten Teams nahmen teil.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.