Naher Osten

Derzeit ist unklar, ob der Iran zur zweiten Runde der Gespräche mit den USA anreisen wird. (picture alliance / TASS / Ilya Ryzhov)

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA meldet, man lehne die Gespräche ab, weil es keinerlei Aussichten auf einen fruchtbaren Ausgang gebe. Das liege an den unrealistischen Erwartungen der USA, an deren ständig wechselnden Positionen und an der anhaltenden Seeblockade der Vereinigten Staaten an der Straße von Hormus. Andere iranische Medien berichten dagegen, über eine Teilnahme an den Beratungen in Pakistan sei noch keine Entscheidung gefallen.

Zuvor hatte US-Präsident Trump neue Verhandlungen mit dem Iran angekündigt. Er schrieb auf seiner Plattform Truth Social, eine Delegation aus Washington werde morgen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad reisen. Er drohte erneut mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken im Iran, sollte die Führung in Teheran das Angebot der USA für einen Frieden nicht annehmen.

Die derzeit geltende Waffenruhe zwischen den beiden Ländern endet in der Nacht zum Mittwoch.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.