Bürgerkrieg

Die Armee und russische Einheiten in Syrien haben ihre Angriffe verstärkt. (Uncredited / Syrian Civil Defense / Uncredited)

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät heute in einer Sondersitzung über die Lage im Nordwesten des Landes. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bekräftigte die Rufe nach Deeskalation. Alle Staaten müssten "ihren Einfluss geltend machen". Im Norden Syriens hatten Rebellen in der vergangenen Woche eine Offensive gegen das Regime von Machthaber Assad gestartet und überraschend die zweitgrößte Stadt Aleppo weitgehend eingenommen. Die Rebellen bestehen aus unterschiedlichen Gruppierungen. Angeführt werden sie von der Dschihadisten-Miliz HTS. Assad kündigte eine Gegenoffensive an. Er wird von Russland und dem Iran unterstützt. Deren Außenminister sowie ihr Kollege aus der Türkei wollen sich am Wochenende in Katar treffen, um über die Lage in Syrien zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.