Vertriebene, die vor israelischen Luftangriffen in Beiruts Vororten fliehen, schlafen an der Küste von Beirut. (Hussein Malla / AP / dpa / Hussein Malla)

Sowohl im Libanon als auch im Iran seien in den ersten Tagen des Konflikts jeweils rund 100.000 Menschen vertrieben worden, teilte das UNHCR in Genf mit. Zehntausende geflohene Syrer seien zudem aus dem Libanon in ihr Heimatland zurückgekehrt. Die Weltgesundheitsorganisation warnt angesichts der Massenflucht und des Mangels an sauberem Wasser vor dem Ausbruch von Krankheiten. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Türk, äußerte sich besorgt über die umfassenden israelischen Evakuierungsaufforderungen für den Südlibanon und Vororte von Beirut. Insbesondere Zwangsumsiedlungen würfen ernste Fragen im Hinblick auf das humanitäre Völkerrecht auf.

Der Leiter der im Libanon tätigen Hilfsorganisation Caritas International, Müller, warnte im Deutschlandfunk zudem, die Evakuierungsbefehle der israelischen Armee für die südlichen Vororte von Beirut seien nicht realisierbar. Dort lebten hunderttausende Menschen, die nicht alle anderswo Platz fänden. Daher sei eine wachsende Zahl von zivilen Opfern durch Angriffe in der Region zu befürchten.

