UNHCR

UNO-Flüchtlingshilfswerk spricht von schwerem humanitärem Notfall im Nahen Osten

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk stuft die eskalierende Gewalt im Nahen Osten als schweren humanitären Notfall ein. Sowohl im Libanon als auch im Iran seien in den ersten Tagen des Konflikts jeweils rund 100.000 Menschen vertrieben worden, teilte das UNHCR in Genf mit. Zehntausende geflohene Syrer seien zudem aus dem Libanon in ihr Heimatland zurückgekehrt.