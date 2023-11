Gaza-Streifen

Der Krankenwagen nach dem Angriff. (XinHua / dpa)

In einer Stellungnahme von Guterres heißt es, die Bilder von auf der Straße liegenden Leichen vor dem Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza seien erschütternd. Er mahnte die Achtung des Völkerrechts an. Dazu gehöre der Schutz der zivilen Infrastruktur, so Guterres. Der Generalsekretär erneuerte seine Forderung nach einer humanitären Feuerpause im Gazastreifen.

Widersprüchliche Angaben

Die israelische Armee hatte zuvor mitgeteilt, einen Krankenwagen angegriffen zu haben, der von der islamistischen Hamas zum Transport von Waffen und Kämpfern benutzt worden sei. Dabei seien mehrere der Terroristen getötet worden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium gab dagegen an, es seien Verwundete zum Grenzübergang transportiert worden, damit diese in Ägypten hätten behandelt werden können. 13 Menschen seien getötet und 26 weitere verletzt worden, erklärte das Ministerium weiter. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Wieder Angriffe aus dem Libanon

Die israelische Armee wehrte nach eigenen Angaben weitere Angriffe aus dem Libanon ab. Sie teilte in der Nacht über den Online-Dienst Telegram mit, eine Terrorzelle habe versucht, Panzerabwehrraketen auf das Gebiet des Kibbuz Yiftah im Norden Israels abzuschießen. Sie sei daraufhin von einem Panzer beschossen worden. Zudem habe sich ein Terrorist aus dem Libanon dem Grenzgebiet in der Nähe der Gemeinde Schelomi genähert und sei von einem israelischen Kampfflugzeug getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.