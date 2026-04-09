Nahost
UNO-Generalsekretär Guterres: Israelische Angriffe im Libanon gefährden Waffenruhe im Iran-Krieg

Die massiven israelischen Angriffe im Libanon gefährden nach den Worten von UNO-Generalsekretär Guterres die am Dienstag vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Die anhaltenden militärischen Aktivitäten im Libanon seien eine ernsthafte Gefahr für die Bemühungen um einen dauerhaften und umfassenden Frieden in der Region, erklärte Guterres' Sprecher.

    Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, spricht während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP30 in Belem.
    Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, (Eraldo Peres / AP / dpa / Eraldo Peres)
    Er appellierte an alle Kriegsparteien, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen. Es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt.
    Die israelische Armee hatte nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstärkt. Bei den massiven Angriffen wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 182 Menschen getötet und 890 weitere verletzt. Die Hisbollah-Miliz reagierte mit Raketenangriffen auf Israel.
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    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Waffenruhe scheint beim Iran zu halten, Israel weitet Angriffe auf Libanon aus
    Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.