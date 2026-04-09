Er appellierte an alle Kriegsparteien, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen. Es gebe keine militärische Lösung für den Konflikt.
Die israelische Armee hatte nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstärkt. Bei den massiven Angriffen wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 182 Menschen getötet und 890 weitere verletzt. Die Hisbollah-Miliz reagierte mit Raketenangriffen auf Israel.
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Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.