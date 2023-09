UNO-Generalsekretär Guterres auf dem Gipfeltreffen der Asean-Staaten. (dpa / AP / POOL EPA / Adi Weda)

Man könne das schlimmste Klimachaos noch verhindern – aber die Zeit dränge, warnte Guterres beim Gipfeltreffen des südostasiatischen Staatenbundes Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Die Industriestaaten müssten ihre finanziellen und technischen Ressourcen mobilisieren, um Schwellenländer beim Senken ihrer Emissionen zu unterstützen. Ein Lob sprach Guterres für die Indonesien und Vietnam geschlossene Klima-Partnerschaft aus. Durch ihre Zusammenarbeit trieben sie eine gerechte Energiewende voran.

Hintergrund der Äußerungen Guterres' ist der gestern veröffentlichte Bericht des EU-Klimawandeldiensts Copernicus, der extrem hohe Meerestemperaturen aufzeigt. - Im Anschluss an den dreitägigen Asean-Gipfel werden einige Teilnehmer in die indische Hauptstadt Delhi weiterreisen. Dort findet am Wochenende das Treffen der G20-Staaten statt.

