UNO-Klimakonferenz in Baku: "Moment der Wahrheit"

Der Leiter der 29. Weltklimakonferenz, Babayev, hat an die teilnehmenden Staaten appelliert, das Treffen in Aserbaidschan als "Moment der Wahrheit" zu begreifen. Die Welt sei auf dem Weg in den Ruin, sagte Babayev zur Eröffnung in der Hauptstadt Baku. Die Menschen in den schon jetzt vom Klimawandel betroffenen Gebieten brauchten mehr als Mitleid und Gebete.